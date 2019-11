Vertebreaker: campagna Kickstarter cancellata, il papà di Sonic Mania si sfoga su YouTube

Simon "Stealth" Thomley, responsabile dello sviluppo di Sonic Mania con il suo team Headcannon, ha pubblicato un video per giustificare la cancellazione della campagna Kickstarter del suo nuovo progetto (Vertebreaker) e spiegare le difficoltà economiche che sta vivendo in questo periodo.

Vertebreaker è un platform 2D stile 16-bit che ricalca proprio lo stile di Sonic, mascotte che Thomley ben conosce avendo collaborato con HeadCannon allo sviluppo del gioco SEGA insieme al team PagodaWest. Simon credeva molto in questo progetto ma la campagna Kickstarter non ha riscosso il successo sperato e dopo appena una settimana aveva raggiunto il 5% del suo obiettivo totale, pari a 275.000 dollari.

Dopo aver cancellato la campagna, Stealth si è sfogato: "in molti mi hanno chiesto come mai abbia lanciato un Kickstarter, secondo loro dovrei essere milionario grazie a Sonic Mania ma le cose non stanno così, molti non hanno idea di come funzioni un lavoro a progetto sotto contratto."

Simon Thomley afferma di navigare in una situazione finanziaria tormentata e solamente i pagamenti di SEGA per la consegna di Sonic Mania gli hanno permesso di ripagare alcuni debiti e pagare gli stipendi dei dipendenti di Headcannon. Dopo essersi sfogato, Thomley ringrazia comunque coloro che hanno sostenuto la campagna e fa sapere che proverà in futuro a far tornare in vita Vertebreaker.