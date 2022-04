Vesper arriva su Nintendo Switch: l'avventura sci-fi italiana è in preordine su eShop

Dopo aver macinato consensi su Steam, il team di Cordens Interactive conferma di essere al lavoro sulla versione Nintendo Switch di Vesper. La sorprendente avventura sci-fi italiana arriverà sulla piattaforma ibrida della casa di Kyoto nell'edizione Zero Light, con preordini già disponibii su eShop.

L'edizione Zero Light amplierà l'esperienza ludica e contenutistica del titolo originario aggiungendo delle schermate di gioco inedite, degli scorci mai visti prima, un artbook da sbloccare ingame e degli interventi legati al bilanciamento del gameplay e all'ottimizzazione delle prestazioni su tutti i dispositivi.

Gli sviluppatori di Cordens consigliano così di immergersi nel colorato immaginario sci-fi di Vesper su Nintendo Switch OLED per sfruttarne al massimo lo schermo e apprezzarne, in questo modo, la palette cromatica studiata appositamente per l'ultima arrivata nella famiglia di console nintendiane.

Il lancio di Vesper Zero Light Edition è previsto per il 12 maggio su Nintendo Switch, Steam, GOG.com e Itch.io. Chi prenoterà il gioco su eShop potrà ricevere uno sconto del 20% rispetto al prezzo originale. Tutti coloro che hanno già acquistato il titolo su PC potranno scaricare i contenuti aggiuntivi e tutte le funzionalità di gameplay inedite della Zero Light Edition in via del tutto gratuita. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Vesper a firma di Giulia Martino, con tutte le considerazioni e analisi sui contenuti e sull'esperienza di gioco offerta da Cordens Interactive agli emuli dell'androide Seven.