Vesper: l'avventura italiana è al prezzo più basso di sempre per il Black Friday

Gli italiani di Cordens Interactive sono lieti di annunciare che, in occasione del Black Friday, Vesper ha ricevuto un sconto del 40% e ha raggiunto il prezzo più basso di sempre: solo 7,49 euro!

Il puzzle-adventure tutto italiano, che su Metacritic vanta un ottimo Meta Score di 78, può ora essere acquistato al prezzo più basso della sua storia sua su Steam, sia su GOG. Per chi non lo sapesse, Vesper è un avventura visionaria ambientata in un mondo alieno colmo di trappole e di misteri da risolvere, dove le scelte possono cambiare il futuro di un'intera razza. Controllate le menti dei nemici, utilizzate il potere della Luce per scoprire i segreti del pianeta Aryish e fuggite da un’entità apparentemente indistruttibile capace di sovvertire la realtà. Immergetevi nelle aliene e sognanti atmosfere di un pianeta ormai distrutto, uno scenario di una bellezza unica nel suo genere.

Se volete scoprire maggiori dettagli sulle qualità della produzione, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Vesper. Tra le nostre pagine trovate anche un approfondimento sui temi fantascientifici e filosofici di Vesper.