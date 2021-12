Vesper: l'avventura italiana al prezzo più basso di sempre per Natale

In occasione delle festività natalizie, i ragazzi italiani di Cordens Interactive hanno applicato un cospicuo sconto alla loro avventura, Vesper, portandola al prezzo più basso di sempre.

Mentre vi scriviamo, Vesper può essere acquistato a 3,79 euro su GOG.com e a soli 3,24 euro su Steam. Su entrambi gli store, il prezzo promozionale sarà valido fino al 5 gennaio, pertanto avete tutto il tempo per valutare l'acquisto.

Realizzato dai ragazzi di Cordens Interactive e pubblicato da Deck13 Spotlight, Vesper è un interessante puzzle platform che racconta la storia di un piccolo androide chiamato Seven. Migliaia di anni dopo l'attivazione del protocollo Vesper, il piccolo protagonista è costretto a fuggire ai pericoli che si nascondono in un mondo di stampo fantascientifico ispirato alle opere di mostri sacri del genere come Isaac Asimov, Roger Zelazny e Philip Kindred Dick. Sul fronte del gameplay, Vesper risente dell'influenza dei platform anni '90 e presenta numerose sequenze di gioco in cui bisogna risolvere enigmi ambientali o nascondersi dai nemici utilizzando la Drive Gun, un'arma in grado di assorbire la luce e permettere a Seven di occultarsi nell'ombra. Leggete la nostra recensione di Vesper per saperne di più.