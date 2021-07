Vesper: un'avventura italiana ricca di stile, tutta da scoprire

Vesper è un'avventura italiana con tanto stile da vendere, caratterizzato da una direzione artistica davvero suggestiva. Nella nostra video recensione vi mostriamo maggiormente nel dettaglio tutte le caratteristiche e lo spettacolo visivo ideato dai ragazzi di Cordens Interactive in collaborazione con Deck13 Spotlight.

Per ulteriori approfondimenti potete inoltre leggere la versione scritta della nostra recensione di Vesper per PC, dove abbiamo evidenziato uno dei suoi punti più forti ed affascinanti: "La narrazione soddisferà gli appassionati della grande fantascienza di Isaac Asimov, con suggestioni di carattere religioso che richiamano i lavori di Roger Zelazny e di Philip Kindred Dick; le possibilità di approfondimento offerte dai documenti richiamano poi a opere come The Talos Principle". Non manca tuttavia anche qualche aspetto che poteva essere ulteriormente perfezionato: "avremmo voluto una maggiore caratterizzazione degli abitanti, robotici e non, del pianeta Aryish, e in alcune occasioni la scarsa varietà dei nemici lascia spazio ad una piccola dose di monotonia".

Nel complesso però, l'avventura con protagonista l'androide Seven merita di essere sperimentata, grazie anche a un gameplay che mescola combattimenti, esplorazione e rompicapi, il tutto senza dimenticare la splendida direzione artistica che conferisce una marcia in più a tutta la produzione. Se siete però indecisi sull'acquisto, ricordiamo che è disponibile una demo di Vesper su PC.