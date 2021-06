Vesper è in Demo su PC: il nuovo video fissa la data d'uscita dell'avventura 2D italiana

Il team di sviluppo italiano Cordens Interactive celebra l'annuncio della data d'uscita di Vesper con un video gameplay e, soprattutto, con la conferma dell'avvenuta pubblicazione della Demo su Steam.

Realizzata con il contributo dell'editore Deck13 Spotlight, l'esperienza sci-fi di Vesper trae spunto dalle avventure a scorrimento più iconiche per farci assumere il controllo di un androide chiamato a intraprendere un pericoloso viaggio per poter salvare la sua razza.

L'indifeso protagonista del nuovo progetto firmato dalla software house milanese fondata da Tommaso Loiacono e Matteo Marzorati dovrà vagare per il pianeta alieno e riuscire a ricavarsi una via di fuga dai pericoli attraverso la manipolazione della luce, di antichi macchinari e di robot ostili.

La Demo di Vesper aprirà una piccola ma significativa finestra sul ricco ecosistema di sfide, attività e missioni da compiere nella versione finale di questo titolo. La versione dimostrativa offre così l'opportunità agli appassionati di accedere a una consistente porzione dell'esperienza ludica e contenutistica di Vesper, con tanto di indizi sulla lore del gioco finale che si riveleranno particolarmente utili nel decifrare i misteri che si celano dietro la caduta della civiltà raccontata nel titolo.

L'uscita di Vesper è prevista per il 30 luglio 2021 su PC, tanto su Steam quanto su GOG.com: in cima e in calce alla notizia trovate il nuovo video e una galleria immagini piena di scatti ingame.