Vesper: quattro chiacchiere con i creatori dell'avventura italiana oggi su Twitch

Siamo lieti di annunciare che nell'ambito della nuova puntata di EveryTalk di oggi 4 agosto ospiteremo nuovamente i ragazzi italiani di Cordens Interactive, creatori dello stiloso Vesper, un gioco d'avventura arrivato sugli scaffali digitali di Steam sul finire dello scorso mese di luglio.

L'appuntamento è fissato alle ore 17:00 di oggi 4 agosto, come sempre sul canale Twitch di Everyeye, al quale siete tutti invitati ad iscrivervi. Gli sviluppatori avranno modo di parlarci di Vesper, un gioco che ci ha piacevolmente stupiti per una narrazione che omaggia mostri sacri della fantascienza quali Isaac Asimov, Roger Zelazny e Philip Kindred Dick. Ispirato ai classici platform atmosferici degli anni '90, il gioco pone una notevole enfasi sulla furtività e i puzzle ambientali. La storia è ambientata migliaia di anni dopo l’attivazione del Protocollo Vesper, ed è incentrata su un piccolo androide di nome Seven disperso in un mondo ormai in rovina, reso pericoloso dalle vestigia di un’antica civiltà. Per difendersi dalle macchine spietate che gli danno la caccia, può fare affidamento sulla Drive Gun, un prezioso strumento utilizzabile per assorbire fonti di luce e creare zone d’ombra nelle quali celarsi.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli sul gioco durante la chiacchierata con Cordens Interactive di oggi pomeriggio, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Vesper. Ne approfittiamo inoltre per segnalarvi che il titolo, come parte di un'offerta di lancio, può essere acquistato su Steam a 17,99 euro (anziché 19,99 euro), con uno sconto del 10% che rimarrà attivo solo fino al 6 agosto.