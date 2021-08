Vesper: il dietro le quinte dello sviluppo dell'avventura sci-fi italiana

In compagnia dei ragazzi di Cordens Interactive, Francesco Fossetti ha discusso delle ambizioni che hanno accompagnato lo sviluppo della sorprendente avventura sci-fi Vesper da parte della software house italiana.

A tu per tu con il Fossa, gli esponenti delle fucine digitali di Cordens hanno tracciato i contorni del quadro ludico, artistico e tecnico nel quale si sono moessi per concretizzare il loro sogno. L'esperienza fantascientifica da vivere nella dimensione di Vesper vede gli appassionati del genere interpretare un androide chiamato a intraprendere un pericoloso viaggio per poter garantire la sopravvivenza della sua razza.

L'esplorazione del pianeta Aryish, a detta dei ragazzi di Cordens Interactive, si rifà alla grande tradizione letteraria delle opere di Isaac Asimov, come pure ai romanzi di Philip Kindred Dick e alle suggestioni di carattere religioso e spirituale dei lavori di Roger Zelazny.

L'impegno profuso dalla software house milanese fondata da Matteo Marzorati e Tommaso Loiacono si riflette anche nella grande profondità di un gameplay che, richiamandosi a The Talos Principle e ad altri esponenti del genere, sprona gli utenti a progredire nell'avventura attraverso la manipolazione della luce, di antichi macchianri e di robot ostili.

Sulle pagine di Everyeye trovate la nostra recensione di Vesper, l'avventura dell'androide Seven che ricordiamo essere disponibile dal 30 luglio scorso su Steam con uno sconto di lancio che sta per terminare.