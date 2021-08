Vesper: scopriamo il gameplay dell'avventura in un lungo filmato

A pochissimi giorni dal debutto di Vesper, l'avventura con protagonista il piccolo robot di nome Seven, abbiamo trascorso un bel po' di tempo in compagnia del titolo sviluppato in Italia sul canale Twitch di Everyeye.

Il nostro Alessandro Bruni ha infatti giocato per ben due ore l'ultima fatica di Cordens Interactive, scoprendone alcune delle principali meccaniche di gameplay. Per chi non avesse mai sentito parlare di questa produzione made in Italy, si tratta di un'avventura bidimensionale dallo stile grafico molto particolare e dal gameplay fortemente ispirato ad Oddworld: Abe's Oddysee, titolo dal quale riprende svariate meccaniche di gioco.

Prima di lasciarvi alla replica della nostra diretta Twitch, la quale può essere recuperata come molte delle altre trasmissioni andate in onda sulla piattaforma di streaming grazie al canale YouTube Everyeye On Demand, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Vesper a cura di Giulia Martino. Chi è interessato ad approfondire quello che è il comparto artistico di questo prodotto può invece dare uno sguardo al viaggio nell'immaginario di Vesper, nel quale si parla delle scelte cromatiche, delle ambientazioni e tanto altro.