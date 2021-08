Vesper: la sorprendente avventura italiana è in sconto al lancio su Steam, approfittatene!

Vesper è senza dubbio uno dei progetti più interessanti che la scena videoludica italiana abbia prodotto negli ultimi tempi. L'avventura 2D è da pochi giorni approdata su PC ed avete ancora del tempo per approfittare dell'offerta e aggiungere il titolo alla vostra libreria Steam.

Realizzato dai ragazzi di Cordens Interactive e pubblicato da Deck13 Spotlight, Vesper si presenta come un interessante puzzle platform che racconta la storia di un piccolo androide chiamato Seven. Migliaia di anni dopo l'attivazione del protocollo Vesper, il nostro piccolo protagonista è costretto a fuggire ai pericoli che si nascondono nel mondo di gioco di stampo fantascientifico, e non per nulla ispirato a mostri sacri del genere come Isaac Asimov, Roger Zelazny e Philip Kindred Dick. Sul fronte del gameplay, Vesper risente dell'influenza dei platform anni '90 e presenta numerose sequenze di gioco in cui dovremo risolvere enigmi ambientali o nasconderci dai nemici utilizzando la Drive Gun, in grado di assorbire la luce e permettere a Seven di occultarsi nell'ombra.

Se siete rimasti intrigati dal titolo potete dunque cogliere l'offerta ancora disponibile su Steam ed acquistarlo con il 10% di sconto. Per ulteriori approfondimenti vi invitiamo a consultare la Recensione di Seven a cura della nostra Giulia Martino.