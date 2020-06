Vesper: da un team italiano, in arrivo un nuovo puzzle platform alieno

Gli sviluppatori italiani di Cordens Interactive annunciano il periodo di commercializzazione di Vesper, un'intrigante avventura a scorrimento intrisa di elementi platform, stealth e puzzle realizzata in collaborazione con Deck13 Spotlight.

Il nuovo progetto firmato dalla software house milanese fondata da Tommaso Loiacono and Matteo Marzorati trasporta l'utente su di un pianeta alieno pieno di pericoli e di enigmi da risolvere. Il nostro compito è quello di interpretare Seven, un piccolo androide abbandonato su questo lontano mondo dominato dalle strutture lasciate da un'antica civiltà ipertecnologica ormai estinta.

Nel descrivere Vesper, il team di Cordens Interactive afferma di aver tratto ispirazione dai platform di culto degli anni '90 e dalle avventure moderne che poggiano la propria esperienza sulla risoluzione degli enigmi e sulla furtività. Tra inseguimenti rocamboleschi e fasi più "rilassate" in cui apprezzare la bontà del comparto grafico, il titolo promette di ampliare il proprio ventaglio ludico e contenutistico progredendo nell'avventura grazie all'ingresso di oggetti come la Drive Gun, un'arma da utilizzare per assorbire la luce, creare l'oscurità e controllare le menti degli esseri meccanici incrociati da Seven.

Il video gameplay pubblicato dai gestori del canale YouTube di Deck13 indica Vesper in uscita nel 2021 su PC, ma ovviamente la nostra speranza non può che essere quella di veder approdare questo intrigante puzzle platform anche su console come PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X.