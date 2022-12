Vesper Zero: l'avventura sci-fi italiana sbarca su PS4 e PlayStation 5

Dopo aver provveduto al lancio di Vesper Zero su PC e Nintendo Switch, i ragazzi di Cordens Interactive e Fantastico Studio fissano la data di commercializzazione delle versioni PS4 e PlayStation 5 dell'avventura sci-fi italiana.

L'edizione Zero Light di Vesper amplia i contenuti e l'esperienza ludica del titolo originario introducendo tutta una serie di migliorie, aggiunte e ottimizzazioni che spaziano dalle schermate inedite ai bilanciamenti nel gameplay.

A chi si avvicina solo adesso a quest'opera, ricordiamo che Vesper narra la storia di un piccolo androide chiamato a decidere le sorti della sua razza combattendo una schiera di macchine spietate.

L'avventura plasmata dalla software house italiana prende spunto da titoli come Oddworld: Abe's Oddysee per calare gli appassionati di action platform 2D in uno scenario dai toni vibranti, un microcosmo interattivo con tantissime attività da svolgere utilizzando la Drive Gun di Vesper per azionare i congegni che imperlano il paesaggio.

L'approdo su PS Store di Vesper Zero Light Edition è previsto per venerdì 9 dicembre , tanto su PS4 quanto su PlayStation 5. Se volete saperne di più al riguardo, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Vesper, l'avventura italiana dell'androide Seven.