Vesper Zero Light Edition arriva su PC e in esclusiva console su Switch

Gli sviluppatori italiani di Cordens Interactive sono lieti di annunciare la pubblicazione di Vesper Zero Light Edition su PC e in esclusiva console su Nintendo Switch.

Vesper debutta su Nintendo eShop al prezzo di 9,99 euro direttamente nella sua versione definitiva, dotato inoltre di una paletta cromatica che, secondo gli sviluppatori, mette adeguatamente in risalto le capacità dello schermo di Switch OLED. La Zero Light Edition, disponibile da oggi anche su PC via Steam, GOG e Itch.io al medesimo prezzo, offre anche una serie di contenuti aggiuntivi, come un esclusivo artbook sbloccabile in-game, nuove schermate di gioco, scorci mai visti prima, un’esperienza più bilanciata rispetto alla prima edizione e performance più stabili. Coloro che avevano già acquistato la prima edizione possono ottenere tutte le aggiunte attraverso un aggiornamento di gioco totalmente gratuito.

Contestualmente alla pubblicazione di Vesper: Zero Light Editio, Cordens Interactive propone ai giocatori PC anche il libro digitale Vesper: The Age of Zero Light, che può essere scaricato come DLC aggiuntivo da Steam e Itch.io al prezzo di 0,79 euro. Il libro racconta la storia del gioco ripercorrendo i passi di Seven e tutti i documenti testuali collezionabili, proponendo inoltre alcuni sketch e disegni esclusivi insieme a una preziosa e corposa timeline che consente agli appassionati di scoprire tutti i segreti della profonda lore del titolo. Leggete la nostra recensione di Vesper per maggiori dettagli sulla produzione.