Vesti i panni delle star del Tennis in Tennis World Tour Roland Garros Edition

Questo maggio, due star internazionali del tennis mondiale entrano a far parte del roster di Tennis World Tour Roland-Garros Edition, portando il numero di giocatori ATP e WTA presenti in game a 33.

I giocatori potranno indossare i panni di Rafael Nadal, 11 volte vincitore del Roland-Garros, e di Kristina Mladenovic, giocatrice francese stabilmente nelle prime 50 posizioni mondiali, per i match su terra rossa del Roland-Garros. Per raggiungere il livello di realismo che tutti i giocatori si aspettano, Bigben e Break Point studio hanno utilizzato la tecnica del motion capture per registrare ogni movimento dei top player presenti. Ciò significa che gli utenti potranno provare in prima persona il potente servizio della Mladenovic e l’incredibile dritto arrotato di Nadal, oltre alla loro unica preparazione al servizio.

Tennis World Tour Roland-Garros Edition fornisce un’esperienza di gioco ottimizzata e ancor più contenuti. Su tutte le superfici, e specialmente sulla leggendaria terra rossa del Roland-Garros, i giocatori potranno sfidarsi nei panni delle più grandi star del tennis mondiale, come Rafael Nadal, Roger Federer e Gaël Monfils.



Tennis World Tour Roland-Garros Edition sarà disponibile dal 23 maggio 2019 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.