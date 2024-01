Veterani di Volition fondano Shapeshifter Games: supporteranno gli Xbox Game Studios

Da una costola degli ormai chiusi studi Volition nasce Shapeshifter Games, una nuova software house fondata dai veterani della serie di Saints Row.

La nuova realtà imprenditoriale fondata da Matt Madigan, Rob Loftus, Brian Traficante e da un nutrito gruppo di ex sviluppatori Volition (più altri provenienti da realtà come gli studi Ascendant) rimarrà a Champaign (Illinois), la medesima sede dell'ormai ex sussidiaria di Embracer Group.

Stando alle informazioni condivise su LinkedIn dai membri di Shapeshifter, almeno in questa prima fase il team conta di ritagliarsi uno spazio nel settore come 'studio di supporto' per altre software house impegnate nella realizzazione di videogiochi ad alto budget.

Il boss di Shapeshifter, Matt Madigan, fornisce un importante chiarimento in tal senso spiegando come "il nostro obiettivo è quello di assistere software house ed editori offrendo loro un supporto basato su un modello di lavoro sostenibile e rispettoso degli sviluppatori".

I primi 'clienti' di Shapeshifter saranno gli Xbox Game Studios, presumibilmente in funzione del soccorso che Bethesda e Microsoft hanno offerto agli ex sviluppatori di Volition nei difficili giorni successivi alla chiusura della software house che ha dato origine alla serie di Saints Row.