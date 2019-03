Vetture Super Formula disponibili con il nuovo update di Gran Turismo Sport

Dopo aver promesso di voler supportare GT Sport ancora a lungo, Kazunori Yamauchi e i suoi ragazzi di Polyphony Digital mantengono la parola data e approfittano del nuovo aggiornamento di Gran Turismo Sport per introdurre i Campionati e i bolidi della serie Super Formula.

In virtù dell'accordo stipulato da Sony con le case automobilistiche che partecipano alla competizione per vetture monoposto "simil-F1" con base in Giappone, tra le cinque vetture che caratterizzano l'update odierno di GT Sport troviamo le Dallara SF19 Super Formula di Honda e Toyota.

A queste, si aggiungono la Lancia Statos '73, la Ferrari 250 GT Berlinetta passo corto CN.2521 ’61 e la Lamborghini Countach 25th Anniversary ’88. Sempre dal punto di vista squisitamente contenutistico, il nuovo aggiornamento di GT Sport amplia la rosa di eventi GT League con i Campionati Super Formula monomarca per Dallara SF19 e ben 11 Sfide aggiuntive:

Campionato Principianti

2 gare Sfida FF

2 gare Sfida MINI

Campionato Dilettanti

2 gare Festival auto nostalgiche

Campionato Professionisti

2 gare La Festa Cavallino

2 gare Coppa Lamborghini

Campionato Gare di Durata

1 Gara di resistenza prototipi Gr.1

Tra le altre novità dell'update gratuito di Gran Turismo Sport disponibile da oggi, 28 marzo, su PS4 e PS4 Pro troviamo anche l'ambientazione "Ciliegi in fiore- Messaggeri della primavera" per la modalità Foto, le schede "Super Formula" per il Museo e lo scenario di Autopolis nell'Esperienza sul Circuito.

Date un'occhiata al video in apertura d'articolo e alle immagini della splendida Dallara SF19 Super Formula e diteci cosa ne pensate di questo aggiornamento di GT Sport.