Il viaggio di Ellie e Joel riparte su PS5 con il video di lancio di The Last of Us Parte 1

L'immancabile video di lancio di The Last of Us Parte 1 ci immerge nelle atmosfere del capolavoro post-apocalittico di Naughty Dog in vista del suo ritorno su PlayStation 5 (e successivamente su PC) in versione attualizzata.

La nuova edizione del kolossal diretto da Neil Druckmann promette di offrire una resa grafica ancora più avanzata e il pieno supporto alle funzionalità evolute del controller DualSense di PS5. Nel novero degli interventi compiuti dalla sussidiaria californiana dei PlayStation Studios troviamo poi l'adozione della tecnologia Motion Matching per elevare il realismo delle animazioni, l'aggiunta di tantissime opzioni di accessibilità, dei controlli rivisti, una IA più evoluta per i nemici e la riformulazione del gameplay in funzione delle meccaniche di gioco introdotte da TLOU 2.

Per quanto concerne i contenuti, ricordiamo che la nuova edizione di The Last of Us comprende sia la campagna principale del titolo originario con protagonisti Joel ed Ellie che il suo capitolo prequel, Left Behind, con al centro gli eventi vissuti da Ellie e dalla sua migliore amica Riley.

Il nuovo trailer ci ricorda che il lancio di The Last of Us Parte 1 è previsto per il sempre più prossimo 2 settembre in esclusiva console su PlayStation 5: la riedizione attualizzata di TLOU è destinata ad approdare in un secondo momento anche su PC.