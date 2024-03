In viaggio nello spazio più remoto in un cosplay di Starfield

Il grande impatto avuto dal lancio è quasi totalmente andato a scemare. Cinque mesi dopo il Day One, su Steam Starfield ha perso quasi tutta la sua utenza attiva. Per risollevare il titolo e proseguire quest'epopea spaziale targata Bethesda c'è bisogno di novità concrete e pare proprio che queste stiano per arrivare.

Il team capeggiato da Todd Howard è già corso al riparo con un update che porta il supporto a FSR3 su Starfield. Questa nuova funzionalità permettere di migliorare la fluidità del titolo attraverso nuove e incredibili tecnologie, ma non è abbastanza. Per ripopolare l'universo di Starfield è necessario portare il titolo fuori dal suo sistema spaziale. Al momento disponibile su Xbox Series X/S e PC, Starfield potrebbe arrivare su PlayStation 5.

Attraverso una dichiarazione che ha dell'incredibile, Phil Spencer ha rivelato che i titoli Microsoft presto arriveranno anche su altre piattaforme, come quella Sony. Per la felicità e il bene dell'utenza, 4 esclusive Xbox sono in arrivo su PS5 e Switch. Al momento, tra questi, non si parla di Starfield, ma non è da escludere che prima o poi anche il videogioco sci-fi di Bethesda non arrivi sulla console Sony. In attesa di novità, torniamo a viaggiare nello spazio più remoto con questo bellissimo cosplay di Starfield condiviso dai cosplayer Red Chaos e Talon Crusade.