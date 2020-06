VIC 20: torna lo storico home computer degli anni '80, in vendita da ottobre

Koch Media e Retro Games annunciano THE VIC 20, rivisitazione autorizzata di uno degli home computer più venduti e popolari degli anni '80 insieme al Commodore 64. Lanciato nel 1981, il VIC 20 ha venduto oltre un milione di pezzi ed è pronto a tornare nei negozi.

Questa riedizione di dimensioni standard include una tastiera funzionante (esattamente come il The C64) e un joystick con leva a micro switch, inoltre è dotato di tre diverse modalità: avvio direttamente in VIC-20 Basic originale, C64 Basic o Games Carousel per giocare a 50Hz o 60Hz, con filtri CRT/modalità schermo opzionali.

Tra i giochi inclusi troviamo Arcadia e Laser Zone (VIC 20), California Games, Paradroid e Boulder Dash (C64) oltre a nuovi giochi come Metagalactic Llamas, Subspace Striker, Mega Vault, Gridrunner (VIC 20) Galencia (C64) e Planet of Death (C64), confermato il supporto per o giochi Vic 20 e C64 caricabili tramite chiavetta USB.

"Siamo davvero entusiasti di lavorare ancora una volta con Koch Media per offrire nuovi giochi retrò tra i più amati di sempre su due dei più iconici computer domestici di tutti i tempi che si fondono in quest'ultima incarnazione della gamma THEC64, questa volta con la tastiera completamente funzionante ed in classico stile VIC20 ”, ha dichiarato Paul Andrews, Managing Director di Retro Games. Il VIC 20 sarà disponibile nei negozi dal 23 ottobre 2020 ad un prezzo non ancora confermato.