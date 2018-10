Vicarious Visions cerca un Multiplayer Networking Architect, forse per Crash Team Racing?

Vicarious Visions, il team dietro lo sviluppo di Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy, ha pubblicato un nuovo annuncio di lavoro sul proprio sito ufficiale, mettendosi alla ricerca di un multiplayer networking architect. Forse la software house si sta attrezzando per lavorare al remaster di Crash Team Racing?

Dopo il grande successo di pubblico e critica riscosso da Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, molti fan si sono chiesti se Vicarious Visions e Activision non avrebbero riservato lo stesso trattamento anche a Crash Team Racing, riproponendo il famoso kart game con un remake o un remaster.

Come trapelato lo scorso giugno, è stato notato che la descrizione di alcuni trofei di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy contengono riferimenti a Crash Team Racing, lasciando pensare a un possibile ritorno del gioco sulle piattaforme attuali. Al momento, tuttavia, né Vicarious Visions né Activision si sono espressi sull'argomento, lasciando la questione in sospeso.

Adesso sappiamo che Vicarious Visions si è messa alla ricerca di un multiplayer networking architect, a conferma che il nuovo gioco in sviluppo presso lo studio includerà una componente multigiocatore online. Che si tratti proprio di Crash Team Racing?

Allo stato attuale possiamo fare solo speculazioni, visto che la compagnia non ha ancora svelato l'identità del nuovo progetto in cantiere. Per saperne di più, dunque, non rimane che attendere ulteriori dettagli dalla software house. Voi cosa vi aspettate?