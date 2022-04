Vicarious Visions inglobata da Blizzard: quale futuro il team di Crash N. Sane Trilogy?

La preannunciata fusione di Vicarious Visions in Blizzard Entertainment è appena avvenuta, confermano i curatori dei social della software house fondata trent'anni fa ad Albany (New York) ed entrata nel 2005 in Activision.

"Ci siamo ufficialmente fusi con Blizzard Entertainment", esordisce su Twitter il team di VV con un post che conferma come "il nostro team di sviluppo rimarrà ad Albany, New York, e si dedicherà completamente ai videogiochi di Blizzard. D'ora in avanti potrete seguirci sui profili social di Blizzard Entertainment".

Al netto delle rassicurazioni per la mancata chiusura della sede storica di Vicarious Visions, l'invito che la software house statunitense estende a tutti i suoi fan per esortarli a seguire i canali di comunicazione principali di Blizzard lascia presagire l'abbandono del brand.

Un importante indizio in tal senso ci viene offerto dal sito ufficiale di Blizzard Entertainment e, nella fattispecie, dalla scheda che descrive le attività svolte da VV: "per oltre 30 anni, Blizzard Albany (ex Vicarious Visions) ha realizzato oltre 100 giochi entusiasmanti di molti generi su una moltitudine di piattaforme, il tutto in un ambiente di lavoro accogliente e rilassato che incoraggia le voci individuali ed esalta la creatività dei membri del team di sviluppo".

Quanto al futuro di VV, sempre dal sito ufficiale del colosso videoludico americano apprendiamo che i "nuovi" studi Blizzard Albany sono alla ricerca di personale per contribuire allo sviluppo di Diablo 4 e di videogiochi non ancora svelati.