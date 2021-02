Vichinghi alla conquista di Steam: Valheim è un nuovo fenomeno

Valheim, il nuovo survival game a sfondo vichingo apparso da qualche giorno su Steam, sta macinando record su record nello store di Valve. Scopriamo allora le caratteristiche di questo progetto indipendente.

Per la seconda settimana consecutiva, l'ultima produzione indie sfornata dagli studi Iron Gate ha saputo mantenere le posizioni più elevate della classifiche di vendita su Steam e attrarre un pubblico sempre più vasto. Nell'ultimo weekend, Valheim ha infatti raggiunto e superato il picco dei 350.000 giocatori connessi in contemporanea al titolo, un dato che supera quello degli "utenti concorrenti" di kolossal del calibro di PUBG, Grand Theft Auto 5 e Apex Legends.

Dietro a questo incredibile successo non si cela solamente la "moda dell'ultimo fenomeno virale" ma anche, e diremmo soprattutto, un'esperienza di gameplay quantomai stratificata, e questo a dispetto dell'esiguo budget a disposizione dei suoi autori e delle mancanze tipiche delle produzioni lanciate con la formula degli Early Access. Non a caso, gli sviluppatori si sono affacciati sui social nei giorni scorsi per rassicurare gli appassionati e fornire loro tutte le informazioni sui contenuti di Valheim in arrivo nel 2021.

Se volete saperne di più su questo titolo che sembra destinato a rimanere ancora a lungo in cima alla classifica di popolarità di Steam, vi rimandiamo al nostro speciale sul fenomeno vichingo Valheim.