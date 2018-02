Victor Vran Overkill Edition arriverà su Nintendo Switch nel corso dell'estate

Molte sono le software house che hanno deciso di portare i propri giochi su Switch in seguito all' enorme successo della console. A queste si aggiungerà anche, che assieme aha annunciato chesarà lanciato sull'ibrida della Grande N nel corso dell'estate.

Victor Vran Overkill Edition include il gioco completo e i due contenuti scaricabili Motörhead: Through the Ages e Fractured Worlds, e arriverà su Nintendo Switch durante l’estate al prezzo di 39.99 euro. Nel gioco indosseremo i panni di Victor, cacciatore di demoni in missione per liberare la città maledetta di Zagoravia.

“Sarà il primo gioco del suo genere ad arrivare su Nintendo Switch. L’RPG di Haemimont Games sarà un must have per i possessori della console di tutto il mondo, un capolavoro tecnico e di gameplay” ha affermato Leo Zullo, Managing Director presso Wired Productions, al quale poi si è unito Gabriel Dobrev, CEO di Haemimont Games, che ha aggiunto “Victor Vran ci ha fatto vivere un viaggio incredibile, lavorare coi Motorhead e vedere che così tanti giocatori amano il gioco è stato un privilegio. Siamo davvero entusiasti per l’arrivo di Victor su Switch”.

Per maggiori informazioni sul gioco, vi consigliamo di dare un’occhiata alla recensione della versione PC, a cura di Lorenzo “Morlu” Morlunghi.