Videogiochi e Nintendo Switch in sconto: le offerte del nuovo volantino Unieuro

Mentre scende ancora il prezzo di Forspoken su Amazon, i videogiocatori possono approfittare del nuovo volantino di Unieuro, che include diverse offerte su giochi e console.

In particolare, le offerte più interessanti vedono protagonista Nintendo Switch, con bundle dedicati al modello OLED e a titoli esclusivi legati al mondo di Super Mario. Spazio però anche a videogiochi per PlayStation 5, con una promozione che vede protagonista The Callisto Protocol (per ogni dettaglio sull'horror sci-fi, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Callisto Protocol).



Di seguito, vi riportiamo i dettagli relativi alle offerte al momento disponibili presso Unieuro:

Mario Party Superstars (Nintendo Switch): proposto a 49,99 euro, scontato del 16%;

Mario Strikers: Battle League Football : proposto a 49,99 euro, scontato del 16%;

GTA The Trilogy: The Definitive Edition (PlayStation 4): proposto a 19,99 euro, scontato del 33%;

The Callisto Protocol (PlayStation 5): proposto a 39,99 euro, scontato del 43%;

The Callisto Protocol - Day One Edition (PlayStation 5): proposto a 39,99 euro, scontato del 42%;

Bundle Nintendo Switch OLED modello bianco + Minecraft : proposto a 349,90 euro, scontato del 7%;

Bundle Nintendo Switch OLED con Joy-Con Rosso/Blu + Minecraft: proposto a 349,90 euro, scontato del 7%;

Le promozioni resteranno attive per un periodo di tempo limitato, sia sullo store online di Unieuro sia presso i negozi fisici della catena di elettronica.