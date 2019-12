In video i 10 migliori giochi del decennio secondo Cydonia

Dopo aver scoperto quali sono i titoli che più hanno colpito Sabaku No Maiku nel corso degli ultimi dieci anni, ecco che arriva anche la personalissima classifica di Francesco "Cydonia" Cilurzo.

Nel caso in cui non doveste aver voglia di leggere la versione testuale dell'elenco stilato dal nostro esperto di Pokémon, potete quindi scoprire quali sono i suoi giochi che meglio hanno caratterizzato questi ultimi dieci anni dal punto di vista videoludico.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche un lunghissimo articolo nel quale potete dare uno sguardo alle preferenze della redazione di Everyeye in merito alla Top 10. Anche in questo caso potete assistere alla replica della nostra diretta su Twitch durante la quale Tommaso "Todd" Montagnoli, Francesco Fossetti, Alessandro Bruni e Giuseppe Arace hanno chiacchierato per quasi due ore sui migliori giochi dell'ultimo decennio.