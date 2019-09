Una video analisi tecnica del remake di Link's Awakening conferma i cali di FPS

Quando mancano ormai pochissimi giorni all'uscita del remake di Link's Awakening, sembra proprio che il gioco, per quanto molto atteso dei fan e in ogni caso un ottimo prodotto come potrete leggere nella nostra recensione di The Legend of Zelda: Link's Awakening, sembra avere qualche piccolo problemino.

Principalmente il titolo soffre di evidenti cali di framerate, soprattutto quando si passa da una zona all'altra del gioco. Nonostante non si tratti di un difetto che vada a toccare in maniera significativa l'esperienza di gioco, il problema c'è, ed è stato affrontato anche in un'approfondita analisi tecnica dai ragazzi di Game Xplain, in un video che potete trovare come di consueto in cima alla news.

Nel video vengono mostrati nel dettaglio i drop degli FPS e vengono spiegati i motivi per cui essi si verificano, e dall'analisi tecnica scopriamo che una delle versioni del gioco che si comporta meglio è quella digitale, soprattutto se installata nella memoria interna di Nintendo Switch, e non dunque su una eventuale scheda SD.

Vi rimandiamo in ogni caso al video, della durata di circa dieci minuti, che è decisamente più esaustivo.

Una prova del genere è stata pubblicata anche da NintenDuo qualche giorno fa, e sul nostro sito trovate anche la loro analisi tecnica del remake di Link's Awakening.

Che ne pensate?