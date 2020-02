Video Anteprima di Desperados 3: si torna nel Far West

Quello di Desperados è uno dei brand più amati dai videogiocatori, e la notizia del suo ritorno non può che aver fatto piacere a molti amanti del Far West strategico. Noi abbiamo messo le mani su ben sei missioni del gioco, incluso il tutorial e due provenienti dalle fasi più avanzate del gioco.

Con la nostra prova, che vi raccontiamo nella video anteprima di Desperados 3 che potete trovare come di consueto in cima alla news, o sul nostro canale YouTube al quale vi raccomandiamo di iscrivervi, abbiamo dunque potuto carpire diverse informazioni interessanti sul gioco.

Dal livello di difficoltà allo stato dello sviluppo, alle varie possibilità che i cinque personaggi giocabili offrono, fino all'atmosfera che si respira giocando, molto simile a quella creata da Spellbound, anche per quanto riguarda la grafica, il gameplay ed il tipo di humor.

Manca ancora una data d'uscita ufficiale per Desperados 3, che rimane ancorata all'estate 2020, ma il gioco di Mimimi Games distribuito da THQ Nordic sembra pronto per piazzarsi ai blocchi di partenza, dato che tutto sembra filare liscio come l'olio.

I pochi dubbi rimasti sono sulla varietà e l'effettiva libertà di azione, ma per il resto ci sono tutti i presupposti per non vedere l'ora di mettere le mani sulla versione definitiva del gioco. Nell'attesa, date un'occhiata al video, e buona visione!