Video di Arma 3 scambiato per una scena di guerra tra Ucraina e Russia

Come accaduto già alcune settimane addietro, una sequenza di gioco tratta da un videogioco è stata nuovamente scambiata per una vera scena di guerra in Ucraina. Questa volta è stato Arma III il gioco a indurre in inganno diverse redazioni e persino il Ministero della difesa ucraino che hanno inconsapevolmente diffuso la notizia falsa.

Come potete osservare leggendo la didascalia del tweet che vi abbiamo riportato in calce, in molti hanno creduto che la scena tratta dalla simulazione bellica di Bohemia Interactive Studio provenisse da una scena di guerra avvenuta in Ucraina.

"Valeriy Zaluzhny, comandante in capo delle forze armate ucraine, ha annunciato che questa mattina in nella zona di Kherson le forze ucraine hanno abilmente abbattuto quattro elicotteri russi K-52 ZS durante una missione di difesa aerea". L'operazione non ha nulla a che fare con la clip allegata, dal momento che si tratta di una scena virtuale, tuttavia è stata condivisa non solo dal Ministero della Difesa ucraino ma anche dal profilo Telegram del quotidiano online ucraino Zn.ua e di conseguenza anche da testate giornalistiche italiane ed europee. Sfortunatamente non è la prima volta che appaiono in rete notizie false sul conflitto tra Ucraina e Russia, e non è nemmeno una novità che contenuti videoludici vengano spacciati per reali filmati di guerra.



Humble Bundle offre un pacchetto di giochi ad un prezzo contenuto per raccogliere fondi da devolvere in favore della popolazione ucraina, sempre più in difficoltà da quando è avvenuta l'invasione delle truppe russe.