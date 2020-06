EA guarda al futuro: un assaggio di Dragon Age 4, Battlefield 6 e Need For Speed

Poco prima della chiusura dell'EA Play di questa sera, l'azienda ha mostrato un breve filmato per comunicare ai giocatori che sono attualmente in sviluppo diversi titoli dedicati alla prossima generazione di console, i quali si avvaloreranno dell'hardware più performante e dei velocissimi SSD.

Il video ha mostrato anche dei render di quella che sembra essere un'ambientazione demoniaca appartenente a Dragon Age 4, ad alcuni modelli di auto molto definiti del nuovo Need For Speed in sviluppo presso Criterion e del prossimo Battlefield, che sembra promettere volti realistici e battaglie che coinvolgono moltissimi soldati.

Come recita la scritta in sovrimpressione, si tratta di prodotti ancora in sviluppo e quanto mostrato potrebbe essere diverso dal risultato finale. In ogni caso, se siete curiosi di dare una prima occhiata a questi prodotti in arrivo su PlayStation 5 e Xbox Series X, vi invitiamo a spostarvi al minuto 44:00 della replica dell'EA Play che trovate qui sopra.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che in occasione dell'evento è stato mostrato il primo video gameplay di Star Wars Squadron. Sapevate inoltre che Apex Legends sta per arrivare su Steam e Nintendo Switch con tanto di supporto al cross-play?