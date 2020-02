Video di Baldur's Gate 3: tutto quello che c'è da sapere sul GDR nextgen di Larian

Il video gameplay con l'Opening Cinematic di Baldur's Gate 3 ha finalmente aperto una finestra sulla dimensione fantasy del kolossal ruolistico dei Larian Studios, gli autori di Divinity Original Sin. Il ritorno di questa iconica saga GDR sarà accompagnato da diverse novità ludiche, grafiche e contenutistiche.

Nel corso dello streaming che ha accompagnato il primo gameplay di Baldur's Gate 3, Alessandro Bruni e Francesco Fossetti hanno risposto alle domande della community e offerto diversi spunti di riflessione a chi ha seguito l'evento sul canale Twitch di Everyeye.

Il progetto nextgen di Larian trarrà forza dall'enorme esperienza maturata dagli autori belgi, veicolando una mole spropositata di contenuti e, quindi, di emozioni da trasmettere agli appassionati del genere. Dal peculiare approccio adottato nella rappresentazione del sistema di combattimento a turni alla presenza di una modalità cooperativa che correrà lungo tutta la campagna principale, l'epopea fantasy di Larian ambisce a scrivere una delle pagine più importanti della storia dei GDR e a fare da ponte tra questa e la prossima generazione di esperienze interattive.

Prima di lasciarvi al nostro nuovo video speciale su Baldur's Gate 3, vi ricordiamo che il titolo arriverà in Accesso Anticipato su PC e Google Stadia a fine 2020, con la versione finale prevista per il 2021 sulle medesime piattaforme e, perchè no, magari anche su PS5 e Xbox Series X.