Il video dei bloopers: errori e papere epiche dall'E3 2019 di Los Angeles!

Durante la settimana dell'E3 2019 vi abbiamo proposto centinaia tra notizie, articoli e video, ricchi d'informazioni, interviste e dettagli sui giochi visti alla fiera videoludica più importante in assoluto... ma non è ancora finita. Abbiamo in serbo per voi un'ultima chicca, qualcosa di veramente epico che tutti voi stavate aspettando con ardore.

Signore e signori, immancabile come ogni anno, ecco a voi il video con i bloopers, gli errori e le papere più clamorose dei nostri inviati a Los Angeles: Francesco Fossetti, Giuseppe Arace, Tommaso "Todd" Montagnoli, Alessandro Bruni e Marco Mottura. Registrare quella che sembra una semplice video anteprima, come potete vedere, non è affatto semplice. Gli imprevisti sono dietro l'angolo e non sempre è facile mantenere alta la concentrazione per tutta la durata delle riprese. Per fortuna, per la vostra incommensurabile gioia, oltre che complesso il lavoro da redattore può anche rivelarsi incredibilmente divertente! Dalle imprecazioni di Alessandro ai camion dei pompieri che passano nel momento più sbagliato possibile, passando Todd in versione pole dancer... ce né davvero per tutti i gusti nel video dei bloopers dell'E3 2019, che potete ammirare in cima a questa notizia.

Vi aspettiamo alla Gamescom 2019, per un altra settimana di articoli, notizie e approfondimenti... e ovviamente per un nuovo video ricco di bloopers ed errori da sbellicarsi dal ridere!