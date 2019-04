Ecco il video celebrativo di God of War, un anno dopo l'uscita

Sono giorni di festa per God of War, che è tornato improvvisamente ad ottenere una gran popolarità per via dell'anniversario della release, che ricorre proprio in questi giorni. Il capolavoro di Santa Monica Studios usciva infatti il 20 Aprile 2018 in tutto il mondo.

Gli autori sono riusciti nella non facile impresa di creare un gioco straordinario ripartendo praticamente da zero, dando molta più importanza all'aspetto narrativo a discapito dell'azione nuda e cruda, e mettendo nonostante ciò d'accordo praticamente tutti, tanto da portarsi a casa il premio di gioco dell'anno ai Game Awards 2018, battendo un certo Red Dead Redemption 2.

Per celebrare l'anniversario dalla release, la software house ha reso disponibile innanzitutto un nuovo tema dinamico gratuito, che peraltro ha anche dato adito a nuovi rumor su God of War 2, vista la presenza al suo interno, secondo alcuni, di un messaggio nascosto.

Per l'occasione inoltre è stato diffuso un nuovo video che include i successi raccolti dal gioco e gli entusiastici commenti della critica in sede di recensione. Trovate il video, come di consueto, in calce alla news.

Che ne pensate del successo dell'avventura di Kratos e Atreus? Per saperne di più sul gioco potete dare un'occhiata alla nostra recensione di God of War.