Un video cosplay di Bayonetta per celebrare il ritorno della strega

La prima apparizione di Bayonetta nel mondo videoludico risale a oltre 10 anni fa. L'IP di Platinum Games e portata avanti da Hideki Kamiya, creatore di Devil May Cry, fece il suo debutto su console sul finire degli anni 2000 e il successo riscontrato tra il pubblico non fu di poco conto.

Ciò permise un quinquennio dopo la pubblicazione del seguito di Bayonetta su Nintendo Switch e Wii U. Dal 2014 in poi i fan hanno atteso molto per vedere una nuova pubblicazione con la strega protagonista, e in queste ore è arrivata proprio una conferma in tal senso. Bayonetta 3 arriverà su Switch e per questo la rete ha festeggiato per il ritorno della donna tanto magica quanto letale.

Per celebrare il suo ritorno, vi presentiamo un video cosplay di Bayonetta realizzato qualche tempo fa ma che rimane comunque uno dei migliori del suo genere. Dalla camminata alle pose, passando naturalmente per l'outfit attillato e unico, la cosplayer Dracula 1101 riuscì a interpretare Bayonetta in tutto e per tutto. Inoltre la realizzazione in video ci permette di vedere più angolazioni del personaggio, che risulta molto più vivo e apprezzabile di come sarebbe stato con una semplice foto.

Cosa ne pensate di questo cosplay a tema Bayonetta?