Un video cosplay di Cindy Aurum da Final Fantasy XV: la meccanica in azione

C'è hype per il remake di Final Fantasy VII, di cui dovrà essere pubblicato un secondo capitolo da Square Enix. Ma non dimentichiamo che la serie è composta da tantissimi altri videogiochi, alcuni più famosi e apprezzati, altri un po' meno.

Ci sono infatti quindici giochi principali di Final Fantasy, senza contare spin-off, espansioni e remake di vario genere. L'ultimo gioco pubblicato, in attesa del numero 16 che ancora non ha una data di uscita, è Final Fantasy 15. In questa nuova saga di Square Enix abbiamo conosciuto la meccanica Cindy Aurum, una ragazza molto attraente sempre sporca di olio e pronta a lavorare ai motori.

La cosplayer Luxlo ha vestito spesso i panni del personaggio, ma ultimamente ha deciso di proporre un video cosplay di Cindy Aurum. In basso possiamo vedere nel primo post la sua nuova realizzazione con la ragazza attrezzata di tutto punto e con il solito outfit composto da giacchetta gialla, cappetto rosso e un pantaloncino di jeans molto corto. Nei post successivi invece trovate tutte le foto con il cosplay del personaggio di Final Fantasy 15 creati nel corso del tempo da Luxlo, mostrando l'attaccamento che la cosplayer ha per lei.

Forse il prossimo anno vedremo in azione i personaggi di Final Fantasy XVI, almeno così crede un utente che ha notato un certo dettaglio.