Video che fanno male al cuore: PS5 in un tritatutto, distrutta in mille pezzi

Non è una novità, sono tantissimi i canali YouTube che usano i trituratori come attrazione principale, buttando tra le lame di questi bestioni di ferro qualsiasi oggetto, dalle palline da tennis alle bottiglie di Coca Cola e ovviamente anche iPhone e... PlayStation 5.

Slam Gaming ha pubblicato un video che mostra una PS5 triturata senza troppi complimenti, trovate la clip qui sotto, alcune persone trovano questi filmati piuttosto rilassanti mentre ad altri interessa capire la resistenza dei singoli oggetti. Non sta a noi giudicare, dunque vi lasciamo alla visione del video.

In questo preciso momento ci sono oltre 100.000 persone in coda sul sito di Euronics, la catena ha annunciato a inizio settimana che oggi avrebbe messo a disposizione nuove scorte di PlayStation 5, tra code lunghissime e crash dei server però acquistare una console non sembra essere facilissimo.

State tranquilli in ogni caso perchè il 4 dicembre anche Unieuro metterà in vendite nuove PS5, presumibilmente a partire dalle prime ore del mattino, vi terremo aggiornati non appena avremo maggiori notizie sulla disponibilità.

Cosa ne pensate della PS5 sventrata dal trituratore? Vi piace questo tipo di intrattenimento oppure no? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti, vogliamo sentire il vostro parere sulla questione.