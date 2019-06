Ecco in un video il primo dungeon del remake di The Legend of Zelda: Link's Awakening

La saga di The Legend of Zelda sta vivendo un nuovo periodo d'oro. Oltre ad essere già di per sè una delle serie più amate dai gamer di tutto il mondo, sono in arrivo tanti nuovi prodotti a riguardo, come l'appena uscito crossover tra Zelda e Crypt of the Necrodancer (qui la nostra recensione di Cadence of Hyrule).

Ma non di solo rhythm game vive l'uomo, per cui ecco che l'annuncio del sequel di Breath of the Wild in lavorazione durante il Nintendo Direct dell'E3, ha mandato praticamente tutti in brodo di giuggiole, dimostrando ancora una volta la bontà del titolo.

Non dimentichiamoci però che a settembre è in arrivo un altro gioco della saga: si tratta del remake di The Legend of Zelda: Link's Awakening, in versione un po' più "cartoonesca", ma che sembra possa essere apprezzato anche dai fan della prima ora.

Proprio tale remake, si è mostrato in un nuovo video di gameplay, pubblicato dal canale YouTube GameXplain, che mostra il primo dungeon del rifacimento del gioco uscito originariamente sul primo storico Game Boy.

Potete farvi un'idea di cosa ci aspetta, nel video in questione, che trovate in cima alla news. Che ve ne pare? The Legend of Zelda: Link's Awakening sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 20 Settembre 2019.