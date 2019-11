Un video festeggia i 25 anni di Donkey Kong Country per Super Nintendo

Il 21 novembre 1994 Nintendo pubblicava Donkey Kong Country negli Stati Uniti, rilanciando così uno dei suoi personaggi di punta e lanciando al tempo stesso lo studio britannico Rare nell'olimpo degli sviluppatori dell'era 16-bit.

In occasione del venticinquesimo anniversario del gioco, il canale YouTube GameXplain ha pubblicato un video che ripercorre alcuni dei momenti chiave dello sviluppo in compagnia del responsabile programmatore Chris Sutherland e del character designer Steve Mayles, oggi entrambi impegnati in Playtonic Games, team autore di Yooka-Laylee e Yooka-Laylee and the Impossible Lair.

Sono tanti i retroscena legati alla nascita di Donkey Kong Country, dai nomi al design di alcuni personaggi, passando per livelli tagliati e idee scartate in fase di produzione. Il primo episodio della serie ha riscosso un enorme successo diventando il secondo gioco più venduto di sempre per SNES (preceduto solamente da Super Mario World) e dando vita a una trilogia che include anche Donkey Kong Country 2 Diddy's Kong Quest e Donkey Kong Country 3 Dixie Kong's Double Trouble usciti rispettivamente nel 1995 e 1996.

Da allora, Donkey Kong è stato protagonista di numerosi titoli di successo tra cui i più recenti Donkey Kong Country Returns e Donkey Kong Country Tropical Freeze, quest'ultimo disponibile anche su Nintendo Switch.