Video su Final Fantasy 7: perché è un capolavoro immortale, in attesa del Remake

In attesa dell'arrivo del Remake riscopriamo i motivi che hanno reso immortale il capolavoro di Square Enix uscito nel lontano 1997 e pronto a tornare sui nostri schermi dal 10 aprile.

Nella nostra analisi su Final Fantasy 7 come formula di un mito intramontabile, Antonello "Kirito" Bello ha ripercorso a ritroso le tappe del lungo percorso di sviluppo del capolavoro di Square Enix per evidenziare le scelte compiute dagli autori giapponesi nel dare forma a questo iconico gioco di ruolo.

Dietro al freddo dato dei 12 milioni di copie vendute si nasconde infatti un numero ancora più elevato di appassionati che non vedono l'ora di riabbracciare Cloud e Tifa, e questo senza citare tutti coloro che, incuriositi dall'irresistibile attrattiva esercitata da FF7 sui fan, desidera approfittare dell'uscita del Remake su PS4 per sincerarsene di persona.

Il video speciale che v'attende a inizio articolo vi offre perciò degli interessanti spunti di riflessione sui motivi che hanno reso così popolare Final Fantasy 7, segnando un'intera generazione di giocatori e contribuendo a gettare le basi per il successo raggiunto negli anni successivi da questo genere di esperienze digitali che ibridano le avventure action occidentali agli stilemi strategici e narrativi dei JRPG giapponesi. Nel frattempo, vi ricordiamo che Final fantasy 7 Remake è previsto al lancio per il 10 aprile in esclusiva temporale (della durata di un anno esatto) su PlayStation 4 e PS4 PRO, con Square Enix attivatasi per far rispettare le tempistiche di distribuzione delle copie fisiche e scongiurare l'ipotesi del rinvio per l'emergenza Coronavirus.