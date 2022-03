Video Game Hall of Fame 2022: Zelda OoT, Assassin's Creed e Resident Evil tra i finalisti

I curatori dello Strong National Museum of Play hanno stilato l'elenco ufficiale dei dodici capolavori dell'industria dell'intrattenimento digitale che si contenderanno l'ingresso nella prestigiosa Video Game Hall of Fame dell'organizzazione di New York, una vera e propria istituzione del settore.

L'iniziativa promossa annualmente dal museo newyorkese promuove la cultura videoludica e l'importanza delle attività svolte da chi si spende per tutelare le esperienze interattive più iconiche del passato, preservandone la memoria per le generazioni future.

L'edizione 2022 dell'evento istituito dallo Strong National Museum of Play avrà per protagonisti, ovviamente, tanti titoli che hanno fatto la storia del gaming: nell'elenco troviamo ad esempio The Legend of Zelda Ocarina of Time, l'originario Civilization di Sid Meier, Dance Dance Revolution e i primi capitoli di Assassin's Creed e Resident Evil. Eccovi la lista dei giochi candidati a entrare nella Video Game Hall of Fame:

Assassin’s Creed

Candy Crush Saga

Dance Dance Revolution

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Minesweeper

Ms. Pac-Man

NBA Jam

PaRappa the Rapper

Resident Evil

Rogue

Sid Meier’s Civilization

Wordswith Friends

Come sottolinea il direttore del museo Jon-Paul C. Dyson, i 12 finalisti di quest'anno "testimoniano perfettamente la sconfinata gamma e profondità di esperienze da vivere con i videogiochi. Ci sono vere icone come Ms. Pacman, giochi che hanno cambiato per sempre il loro genere come Rogue e titoli per smartphone che hanno trasformato in videogiocatori centinaia di milioni di persone, come Candy Crush Saga e Words with Friends". Ai 12 finalisti di questo elenco si aggiungeranno anche i 3 videogiochi scelti dal pubblico con il sondaggio indetto sul sito ufficiale del museo, con voti che verranno raccolti fino alla sera del 24 marzo.

La cerimonia che decreterà i videogiochi che entreranno a far parte della Video Game Hall of Fame dello Strong National Museum si terrà giovedì 5 maggio. Qualora ve la foste persa, qui trovate la lista dei giochi candidati alla Hall of Fame nel 2021.