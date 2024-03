Video Game Hall of Fame 2024: Metroid, SimCity e Guitar Hero tra i 12 finalisti

Lo Strong National Museum of Play di New York ha stilato l'elenco dei dodici grandi classici dell'industria dell'intrattenimento digitale che si contenderanno l'ingresso nella Video Game Hall of Fame.

L'evento, promosso a cadenza annuale dal museo della Grande Mela, ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza delle attività svolte da chi si spende per promuovere la cultura e la preservazione dei videogiochi, tutelandone le esperienze interattive più rappresentative e importanti nella speranza di preservarne la memoria per le generazioni future.

L'edizione 2024 dell'evento organizzato dal National Museum of Play avrà per protagonisti dodici videogiochi che hanno scritto la storia: nell'elenco troviamo ad esempio i primi capitoli di SimCity, Metroid, Guitar Hero e Resident Evil, oltre a Myst, Ultima, Elite e altre gemme del passato.

Elite

Guitar Hero

Myst

Neopets

Metroid

Resident Evil

Tokimeki Memorial

Tony Hawk's Pro Skater

Asteroids

You Don't Know Jack

Ultima

SimCity

Qualora foste interessati, dal 14 al 21 marzo recandovi sul sito del museo (trovate il link in calce alla notizia) potete partecipare al processo di votazione che, una volta concluso, decreterà i tre videogiochi che entreranno a far parte della Video Game Hall of Fame insieme agli altri titoli scelti dal Comitato Consultivo del museo, una commissione internazionale composta da giornalisti e studiosi della storia dei videogiochi. Per rimanere in tema con le finalità di questo evento, vi lasciamo all'approfondimento sul parere in Hideo Kojima in merito alla preservazione dei videogiochi.

