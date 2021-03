Video Game Hall of Fame, i finalisti 2021: da Animal Crossing a Microsoft Flight Simulator

Dopo aver accolto negli anni The Legend of Zelda, Mortal Kombat, Super Mario Kart, Final Fantasy VII, Minecraft e moltissime altre prestigiose produzioni, anche quest'anno la World Video Game Hall of Fame si prepara ad estendere i propri confini.

La dirigenza dello Strong National Museum of Play ha infatti annunciato l'elenco definitivo dei giochi candidati ad entrare a far parte della prestigiosa selezione. Di seguito, vi segnaliamo i possibili ingressi 2021 nella Hall of Fame videoludica:

Animal Crossing : dopo la recente notizia del raggiungimento di oltre 31 milioni di copie vendute per Animal Crossing: New Horizons, il capostipite della saga Nintendo, esordito nel 2001, è tra i candidati all'ingresso nella Hall of Fame;

: dopo la recente notizia del raggiungimento di oltre 31 milioni di copie vendute per Animal Crossing: New Horizons, il capostipite della saga Nintendo, esordito nel 2001, è tra i candidati all'ingresso nella Hall of Fame; Call of Duty : il primo COD, ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, sviluppato dal team di Infinity Ward ed edito da Activision;

: il primo COD, ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, sviluppato dal team di Infinity Ward ed edito da Activision; FarmVille : il leggendario free to play in stile life simulator agricolo sviluppato da Zynga, nel 2010, - un anno dopo il lancio - contava oltre 80 milioni di utenti attivi ogni mese;

: il leggendario free to play in stile life simulator agricolo sviluppato da Zynga, nel 2010, - un anno dopo il lancio - contava oltre 80 milioni di utenti attivi ogni mese; FIFA International Soccer : esordito nel 1993, segnava l'inizio della ancora oggi più che celebre saga sportiva EA;

: esordito nel 1993, segnava l'inizio della ancora oggi più che celebre saga sportiva EA; Guitar Hero : il simulatore musicale del 2005 ha dato il via ad un intero genere, trasformando il rock in un videogioco;

: il simulatore musicale del 2005 ha dato il via ad un intero genere, trasformando il rock in un videogioco; Mattel Football : arrivato sul mercato nel 1977, fu il primo videogioco portatile a diventare una vera e propria hit commerciale;

: arrivato sul mercato nel 1977, fu il primo videogioco portatile a diventare una vera e propria hit commerciale; Microsoft Flight Simulator : il più influente simulatore di volo di tutti i tempi, recentemente ritornato in auge grazie al nuovo ed apprezzatissimo Microsoft Flight Simulator;

: il più influente simulatore di volo di tutti i tempi, recentemente ritornato in auge grazie al nuovo ed apprezzatissimo Microsoft Flight Simulator; Pole Position : il racing game esordì nel 1982 in versione arcade, invadendo le sale giochi di tutto il mondo;

: il racing game esordì nel 1982 in versione arcade, invadendo le sale giochi di tutto il mondo; Portal : primo capitolo della serie Valve, arrivato sul mercato nel 2007;

: primo capitolo della serie Valve, arrivato sul mercato nel 2007; StarCraft : nuova vetta qualitativa per gli strategici in tempo reale del periodo, lo Starcraft di Blizzard debuttava nel 1998;

: nuova vetta qualitativa per gli strategici in tempo reale del periodo, lo Starcraft di Blizzard debuttava nel 1998; Tron : primo titolo arcade legato ad una pellicola cinematografica di Hollywood, debuttò nelle sale giochi nel 1982;

: primo titolo arcade legato ad una pellicola cinematografica di Hollywood, debuttò nelle sale giochi nel 1982; Where in the World is Carmen San Diego?: esordito nel 1995, segnava l'avvio di uno dei più celebri franchise in grado di fondere intrattenimento e istruzione;

I nuovi ingressi nella World Video Game Hall of Fame saranno annunciati il prossimo 6 maggio 2021, tramite una diretta streaming trasmessa dalla sede di Rochester - New York della struttura museale. Per chi farete il tifo?