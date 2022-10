Video Game Student Awards: alla scoperta dei finalisti dell'evento IIDEA

L'associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia, IIDEA, annuncia ufficialmente i finalisti dei Video Game Student Awards, l'evento organizzato per celebrare le opere più importanti e rappresentantive dei talenti italiani dell'industria dell'intrattenimento digitale.

Il premio nato con l'obiettivo di valorizzare il lavoro di sperimentazione e creazione di videogiochi da parte degli studenti e delle studentesse celebrerà i talenti nostrani con una cerimonia di premiazione che si terrà nella splendida cornice dell'Auditorium del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. L'evento svelerà i vincitori dei riconoscimenti Fresco Award, Luna Award e Strano Award.

La giuria del Fresco Award composta da David Gallo (One O One Games), Fabio Pochet (Ubisoft Milan), Fabio Respighi (Nacon Studio Milan), Alessandro Cetrulo (Milestone) e Ascari ha selezionato come finalisti i progetti 11 Years Ago di Red32, Dino Path Trail di Void Pointer e Unearthed di RED Team. Il Fresco Award premierà il videogioco che spicca per stile artistico, meccaniche di gioco, controlli o qualsiasi elemento che lo differenzi dai generi o videogiochi mainstream.

Per il Luna Award, invece, a contendersi il premio ci saranno 11 Years Ago di Red32, Dino Path Trail di Void Pointer e Memories Remain di Botte Piccola. La giuria composta da Valerio Di Donato (34BigThings), Marco Ponte (Nacon Studio Milan), Michele Caletti (Milestone), Riccardo Stucchi (Ubisoft Milan) e Samuele Perseo (Reply Game Studios) assegnerà il titolo al progetto che dimostrerà di avere le basi più solide per diventare un potenziale successo commerciale.

La giuria dello Strano Award composta da Selvaggia Salvati (Ubisoft Milan), Andrea Basilio (Milestone), Giuseppe Enrico Franchi (34BigThings), Katrin Ann Orbeta (Mash & Co.) e Luigi Di Guida (dpstudios) ha selezionato come finalisti Dirty Paws di SpaceDuck Studio, Keybound di Keyboiz e Kill PID di Dead Code Games. Lo Strano Award verrà assegnato al videogioco che sarà proporre qualcosa di totalmente diverso dagli standard classici o un’idea particolarmente folle.

Le conferenze di PRESS START – Video Game Student partiranno venerdì 7 ottobre alle ore 10:30 con i saluti istituzionali di Luisa Bixio, Vice Presidente di IIDEA e Luca Roncella, Responsabile Gaming & Digital Interactivity del Museo. L'evento entrerà nel vivo con i panel dedicati al Game Design (dalle 11:00 alle 12:00) e all'Art Direction (dalle 12:00 alle 13:00). Il programma proseguirà nel pomeriggio con un panel sulla Programmazione (14:00), un panel sulla Musica (15:30) e sul Q&A (17:15).

A partire dalle ore 17:15 di venerdì 7 ottobre ci sarà la cerimonia di premiazione dei Video Game Student Awards: a condurla sarà Alessandro Bruni della nostra redazione di Everyeye.it! In attesa di assistere a questa importante kermesse italiana dedicata agli astri nascenti del gaming nostrano, vi lasciamo all'approfondimento sulla guida alle professioni videoludiche con Press Start e IIDEA.