Il video gameplay di Genshin Impact dal TGS svela il cast giapponese del GDR "alla Zelda"

Incuranti delle critiche mosse dai fan di Zelda per le forti analogie tra Genshin Impact e Zelda BOTW, gli autori di MoHoYo annunciano il cast giapponese del loro action ruolistico in salsa fantasy pubblicando un video gameplay incentrato sulla storia del loro progetto per PC, sistemi mobile e PS4.

Il trailer del TGS ci aiuta a superare l'imbarazzo per le oggettive somiglianze con Zelda Breath of the Wild per farci concentrare sui singoli personaggi che andranno a comporre il cast di eroi di Genshin Impact.

Il sistema correlato alla progressione delle sfide offerte dalla trama principale e dalle missioni secondarie, in effetti, sembra essere l'elemento più "originale" del progetto di Genshin Impact, con tanti PNG da incontrare e centinaia di righe di dialogo da leggere e ascoltare grazie al contributo di alcuni tra i più importanti doppiatori di videogiochi del Sol Levante.

La trasposizione occidentale del titolo, a ogni modo, dovrebbe vantare un doppiaggio in inglese: in attesa di sapere se il progetto avrà anche i sottotitoli in italiano, vi ricordiamo che la commercializzazione europea e nordamericana di Genshin Impact è prevista in un periodo non meglio precisato del 2020. Il controverso action GDR di MiHoYo sarà disponibile su PC, su sistemi mobile (presumibilmente sia iOS che Android) e, in esclusiva console, su PlayStation 4.