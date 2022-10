Dal video gameplay di RE4 Remake alla nuova demo di Village: ecco le novità dello Showcase

Si è appena concluso il Resident Evil Showcase, l'evento trasmesso in diretta streaming da Capcom e dedicato alle principali novità in arrivo prossimamente per gli appassionati della serie horror.

Ad aprire le danze è stato un nuovo filmato di Resident Evil Village Gold Edition, la nuova versione del gioco che includerà il supporto alla visuale in terza persona, un'espansione dedicata a Rose Winters e una serie di extra per la modalità Mercenari. Questo pacchetto, disponibile anche come DLC per chi possiede la versione standard del gioco, sarà acquistabile a partire dal 28 ottobre 2022. Capcom ha inoltre confermato che da questa notte sarà disponibile una nuova demo da 60 minuti di RE Village che permetterà di provare anche la telecamera alle spalle del protagonista. Una manciata di secondi è stata dedicata poi alla versione VR di Village, che godrà del supporto a 4K, HDR e funzionalità esclusive dei controller di PSVR2.

È poi giunto il turno di Resident Evil Re:Verse, che supporterà il cross-play fra tutte le piattaforme e a breve accoglierà una sessione di test per i soli possessori di una copia di Village. Chiunque volesse partecipare all'early access di Re:Verse potrà farlo nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2022 alle ore 4:00 del fuso orario italiano ed il 26 ottobre 2022 alle 8:00.

A chiudere l'evento è stato l'attesissimo Resident Evil 4 Remake con un nuovo video gameplay che presenta le nuove meccaniche e mostra anche il comparto grafico di ultima generazione. Oltre ad aver mostrato anche un breve story trailer, gli sviluppatori hanno annunciato che da staserà sarà possibile prenotare Standard, Deluxe e Collector's Edition di RE 4 Remake.