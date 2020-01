Un video ironizza sul logo PS5, insider mette in dubbio i 9.2 TeraFLOPS

Il logo di PlayStation 5 mostrato al CES di Las Vegas ha riscosso un notevole successo guadagnando oltre 3.5 milioni di like su Instagram e diventando il post di una compagnia videoludica più popolare di sempre sul social network di Mark Zuckerberg.

PS5 Logo

Nonostante i numeri positivi però non sono mancate le critiche da parte di chi ritiene il logo decisamente troppo simile a quello di PlayStation 4, se non assolutamente identico se non fosse per la diversa numerazione. Chris Trenary ad esempio ha ironizzato sulla vicenda pubblicando un breve video che mostra il rapidissimo processo di creazione dell'immagine, è bastato rimuovere il "4" e aggiungere il "5" alla PSD già esistente per ottenere un logo nuovo di zecca. Chiaramente, Chris ci tiene a specificare come la clip voglia solamente scherzare sulla situazione senza per questo mancare di rispetto ai designer di Sony, dei quali apprezza molto il lavoro svolto per dare un'identità precisa all'ecosistema PlayStation.

PlayStation 5 9.2 TFLOPS

Kleegamefan chiarisce i rumor riguardo i tanto rumoreggiati 9.2 TeraFLOPS di PlayStation 5, questo valore è emerso da alcuni rumor e speculazioni recenti ma secondo l'autore la console sarebbe in realtà più performante e in linea con le specifiche di Xbox Series X, per la quale si ipotizza una potenza pari a 12 TeraFLOPS, più realistico un valore compreso tra i 10.4 e i 12.2 TeraFLOPS stando alle più recenti analisi di Digital Foundry.

A novembre Kleegamefan aveva parlato della potenza del Dev Kit PS5, definendo quest'ultimo tecnicamente superiore rispetto al kit di sviluppo Xbox Series X, la fonte è ora convinta che i due Dev Kit si equivalgano e dunque non ci sarebbe una superiorità tecnica da parte di una o dell'altra piattaforma, con le due console che finiranno probabilmente per avere specifiche molto simili.