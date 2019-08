Video di Man of Medan:terrorizziamo gli amici con la modalità multiplayer Serata al Cinema

Dopo aver visto Fossa e Sabaku terrorizzati nella Horror Experience di Man of Medan, ci rituffiamo nell'incubo digitale del primo atto della Dark Pictures Anthology per ammirare il nuovo video confezionato da Supermassive Games per presentarci Serata al Cinema, una modalità multiplayer da vivere rigorosamente offline.

Il video diario propostoci dagli sviluppatori inglesi ci mostra le meccaniche di gioco che sperimenteremo insieme ai nostri amici passando insieme a loro una Serata al Cinema per affrontare i fantasmi e i mostri di Man of Medan.

Parallela e complementare alla campagna principale e alla Storia Condivisa, la nuova modalità darà a ciascun giocatore (per un massimo di 5 utenti) il controllo di un diverso personaggio, permettendogli così di scegliere le azioni da compiere e i bivi narrativi da imboccare.

Si tratterà, in sostanza, di un approccio offline al multiplayer cooperativo (e per certi versi anche competitivo) dove ad ognuno verrà data la possibilità di aggiungere tasselli al puzzle della trama, coinvolgendo anche i propri amici con azioni che andranno a ripercuotersi inevitabilmente sugli altri attori della storia.

La modalità Serata al Cinema sarà disponibile sin dal lancio di Man of Medan, che ricordiamo essere previsto per il 30 agosto su PlayStation 4, Xbox One e PC.