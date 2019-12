Un video mette a confronto le dimensioni di Xbox Series X con le attuali console

Il design di Xbox Series X ha diviso gli appassionati del settore e non solo. C'è chi l'ha paragonata ad un frigorifero, con tanto di immaginetta comparativa a mò di sfottò, e chi vede nel look minimalistico del monolite di Microsoft uno stile brillante e innovativo.

Quale che sia la vostra opinione, di sicuro se ne discuterà ancora a lungo, ma nel frattempo per meglio capire le effettive dimensioni della console di Microsoft, in attesa dei dati ufficiali che ancora non sono stati rivelati, arriva un nuovo video, che ha messo a confronto Xbox Series X con le console dell'attuale generazione.

Come detto, le misure vere e proprie della console non sono state ufficializzate da Microsoft, per cui gli autori hanno preso in considerazione un mockup di Xbox Series X quanto più fedele all'originale, che stando a quanto riportato dovrebbe misurare 27 cm di altezza e 13.5 cm di lunghezza e profondità.

Se così fosse, Xbox Series X sarebbe alta più del doppio della prima Xbox One in orizzontale, così come di PS4 Pro. Interessante poi vedere il confronto anche con Nintendo Switch, e addirittura con quello della primissima Xbox, le cui dimensioni erano effettivamente piuttosto generose.

Per saperne di più, date un'occhiata al video in cima alla news. Sul nostro sito invece trovate tutto ciò che c'è da sapere su Xbox Series X.