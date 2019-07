Un video mostra come uccidere tanti nemici con un solo proiettile in Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 è un gioco letteralmente enorme, con una mappa completamente esplorabile, tanti eventi casuali e moltissime cose da fare. Nonostante il grandissimo lavoro di Rockstar Games, è ipotizzabile che qualche sbavatura qua e là possa essere sfuggita.

È quanto si nota in un video postato da un utente di Reddit, che è riuscito, sfruttando un errore dell'intelligenza artificiale del gioco, ad uccidere moltissimi nemici, utilizzando un solo proiettile. Il fatto è avvenuto nella città di Van Horn, dove al giocatore in questione è bastato barricarsi all'interno di un edificio e sparare un colpo incendiario sulla porta, per vedere i nemici tuffarsi letteralmente nelle fiamme e morire prima di poter arrivare a lui.

Insomma, il massimo risultato con il minimo sforzo, anche se immaginiamo che la software house non sarà molto contenta del video in questione e proverà a sistemare le cose il prima possibile. Nel frattempo, date un'occhiata al video.

Sapevate che la colonna sonora di Red Dead Redemption 2 è su Spotify? Per quanto riguarda le ultime notizie sul gioco invece, chi continua ad aspettare una sua uscita su PC può cominciare a sperare: sono trapelate le specifiche tecniche di Red Dead Redemption 2: ulteriore segnale del suo imminente arrivo?