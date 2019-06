Un video mostra il demake di Death Stranding per la prima PlayStation!

Death Stranding uscirà anche su... PlayStation 1? Non proprio, ma lo sviluppatore indipendente e YouTuber Bearly Regal ha creato un video che mostra il demake del gioco di Hideo Kojima, re-immaginato come gioco per PSOne pubblicato nel 1998.

Cinque minuti di gioco in stile 32-bit, con grafica poligonale acerba, telecamera ballerina, colonna sonora retrò e in generale un look ripreso dai classici giochi d'azione per PlayStation usciti alla fine degli anni '90. Non si tratta, è bene chiarire, di una demo che verrà resa pubblica, ma solamente di un demake in formato video, come accaduto per altri giochi come Assassin's Creed, Uncharted PSOne e The Last of Us, solamente per citarne alcuni.

Cosa ne pensate di questo lavoro? Lo spazio commenti qui sotto è a vostra disposizione! Ricordiamo in chiusura che Death Stranding uscirà l'8 novembre 2019 su PS4 e PS4 PRO, il gioco di Hideo Kojima potrebbe arrivare in futuro anche su PlayStation 5 e PC, sebbene il supporto per queste due piattaforme non sia stato al momento confermato.