Un video mostra nuove sequenze di gameplay di Luigi's Mansion 3

Nintendo of Japan ha aperto nelle scorse ore il sito ufficiale giapponese di Luigi's Mansion 3 nel quale sono presenti anche brevi clip di gameplay raccolte in un unico video da Nintendo Everything.

Il filmato che trovate in calce alla notizia dura poco più di due minuti e raccoglie alcune sequenze inedite della nuova avventura di Luigi, doppiate e sottotitolate in giapponese. A oltre sei anni dal lancio di Luigi's Mansion 2 (conosciuto come Luigi's Mansion Dark Moon in Europa) il fratello di Mario torna a caccia di fantasmi in un castello stregato in compagnia del fido professor Strambic.

Recentemente Nintendo ha annunciato che il gioco includerà anche la modalità Giochi Paranormali, inoltre sono previsti DLC per il multiplayer, non è chiaro se ci saranno contenuti aggiuntivi anche per la campagna in singolo.

Il nuovo gioco Nintendo uscirà in esclusiva su Switch il 31 ottobre, giusto in tempo per la festa di Halloween. Alcuni fan hanno lanciato l'idea di una console custom per Luigi's Mansion 3 di colore verde con pulsanti e dettagli in un vivace giallo. Un concept che sta piacendo molto sul web, chissà che questo non possa spingere la casa di Kyoto a realizzarlo e metterlo effettivamente in commercio nei prossimi mesi.